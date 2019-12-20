تويتر يحذف قرابة 6 آلاف حساب مزيف يدعم سياسات السعودية

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن موقع تويتر، إيقاف 5929 حسابا مزيفًا بسبب انتهاك تلك الحسابات لسياسات الموقع الخاصة بمنع التلاعب ودعمها لسياسات الدولة في المملكة العربية السعودية.

وقال موقع تويتر في مدونته، الجمعة، إن عملية الإيقاف والحذف جاءت ضمن مراجعة روتينية لنشاطات نحو 88 ألف حساب تقوم بسلوكيات "غير مرغوب فيها" ولا تتماشى مع سياسة الموقع، "من أجل حماية خصوصية الحسابات التي يحتمل تعرضها للخطر".

وبحسب تحقيقات الموقع الداخلية، فإن الحسابات التي تم حذفها، كانت تتلاعب بسياسات المنصة واستهدفت المناقشات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية وتعزيز اهتماماتها الجيوسياسية على الساحة العالمية، من خلال تضخيم الرسائل الموالية للسلطات السعودية من خلال الإعجاب وإعادة التغريد والرد.

وأضاف موقع تويتر في مدونته، أن أنشطة تلك الحسابات ارتبطت بأحداث ذات صلة بالجماهير في الغرب، بما في ذلك تضخيم العقوبات على إيران وظهور مسؤولين سعوديين في وسائل الإعلام الغربية مشيرًا إلى أن محتوى تلك الحسابات كان باللغة العربية.

وأظهرت التحقيقات، بحسب تويتر، أن شركة "سمات" السعودية المختصة في إدارة وتسويق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أنشأت تلك الحسابات وأدارتها لصالح عملائها.

وأشار الموقع إلى ان الشركة تدير حسابات عدد من الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية.