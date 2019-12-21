إسرائيل تعلن بدء تدفق غاز حقل "ليفياثان" إلى مصر في غضون أيام

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في الأيام المقبلة، وذلك بموجب صفقة مُبرمة بين الجانبين في فبراير شباط 2018.

وقال الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.

وأوضح حساب "إسرائيل بالعربية" أن "الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان (في شرق البحر المتوسط) مُخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 19 فبراير شباط 2018، وقعت إسرائيل ومصر صفقة وُصفت بأنها "عملاقة" تزود بموجبها تل أبيب القاهرة بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وآنذاك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن الصفقة "ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية"، فيما تمتد لعشر سنوات وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار، حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وحسب الهيئة، تم "توقيع اتفاقين في إطار هذه الصفقة بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان وتامار وشركة دولفينيوس المصرية في القاهرة.

ووقتها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الصفقة "ستدر المليارات على خزينة الدولة، وهذه الأموال ستُخصص للتعليم والصحة والرفاه".

وفي 21 فبراير شباط 2018، علق الرئيس المصري على الصفقة، قائلا: "احنا بفضل الله جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده... النهاردة مصر حطت رجلها بأنها أصبحت المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، بقالي 4 سنين بحلم بالحكاية دي".