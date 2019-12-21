لبنان.. الجيش يضبط شابين بحوزتهما قذائف صاروخية في سيارتهما

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

بعد "الاعتداء عليها".. اللبنانية بولا نوفل توضح لـCNN ما حصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف شخصين كانا يحملان عددا من القذائف الصاروخية عند حاجز "العاصي-الهرمل".

وقال الجيش اللبناني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أوقفت وحدة من الجيش بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١ عند حاجز العاصي- الهرمل، كلاً من ذو الفقار أسعد سيف الدين ومحمد حسين الجمّال، لحيازتهما كمية من القذائف الصاروخية داخل سيارتهما".

وأوضح الجيش اللبناني عدد القذائف التي كانت بحوزة الشابين ونوعها قائلا إنها "عبارة عن ٢٠ قذيفة آر بي جي و٢١ حشوة عائدة لها بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية".

ويأتي هذا التطور على الساحة اللبنانية بالتزامن مع بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، والتي يجريها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ويواجه خلالها العديد من العقبات تتمثل بامتناع بعض الكتل عن المشاركة في الاستشارات أو في الحكومة لاحقا.