ترامب يوقع على "قانون قيصر".. ما علاقته بالمسؤولين السوريين؟

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

كيف أثرت العملية العسكرية التركية على الأكراد في شمال سوريا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على قانون قيصر لحماية المدنيين سوريا، ضمن إقراره الموازنة الدفاعية الأمريكية المُقدر إنفاقها بـ 738 مليار دولار.

ويسمح الإجراء الذي وقع عليه ترامب بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين السوريين، ويلزم الولايات المتحدة بدعم الملاحقة الدولية للمتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان صحفي الجمعة: "إن قانون قيصر يوفر للولايات المتحدة أدوات للمساعدة في إنهاء الصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز المساءلة لنظام (بشار) الأسد".

وأضاف بومبيو: "قانون قيصر يرسل إشارة واضحة بأنه لا ينبغي لأي ممثل خارجي الدخول في أعمال مع أو إثراء مثل هذا النظام".

ويحمل القانون هذا الاسم نسبة إلى شخص عرَف نفسه بـ"قيصر"، وهو مُنشق عن النظام السوري كان قد سرب عشرات الآلاف من الوثائق في مطلع 2014، قُدرت بحوالي 55 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف سجين بعد تعرضهم للتعذيب في سجون الأسد.