نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

من مصارع مصري إلى عامل في مهنة "الجن"..فما حكاية حسن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب المصري، مصطفى بكري، إن هناك معلومات حول تعديل وزاري خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال بكري في تغريداته: "معلومات ترجح اجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء والحركة تحوي مفاجآت هامه ورئيس الوزراء باق في منصبه".

واضاق: "المستشار عمر مروان وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الجديد وترشيح امين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب.. من المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنمية الزراعي وزيرا للزراعة بدلا من الوزير الحالي عمر ابوستيت نيفين جامع وزيرا للصناعة والتجارة".

وأضاف: "لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري انتظار لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.. المستشار علاء فؤاد امين عام الهيئة الوطنية للانتخابات ىزيرا لشؤون مجلس النواب.."

وأردف: "استبعاد سحر نصر من التشكيل الوزاري ومنذ قليل ألغت حضورها مراسم توقيع بروتوكول مع كوريا.. اسم د شوقي علام مفتي الديار المصرية يتردد بقوه".