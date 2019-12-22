نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرت مصر تعديلا حكوميًا شمل 11 حقيبة وزارية، بينها وزارة الإعلام التي عادت للتشكيل بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب في يونيو/حزيران من عام 2014.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي جلسة صباحية، الأحد، اعتمد مجلس النواب التغيير الجزئي في قوام الحكومة عبر تصويت غالبية أعضائه لصالح التعديل، الذي جاء مصحوبًا بدمج بعض الوزارات وفصل أخرى عن بعضها.

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفي كمال مدبولي حقيبة وزارة الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب منصبه الحالي كرئيس للحكومة.

وبموجب التعديل، انتقلت وزيرة السياحة رانيا المشاط إلى وزارة التعاون الدولي خلفا لسحر نصر، في حين سيخلفها في منصبها خالد عز، حيث يتولي حقيبة السياحة والآثار.

وللمرة الثانية يتولى أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، منصب وزير للدولة للإعلام، فقد سبق أن تولى نفس المنصب إبان حكم المجلس العسكري حتى قبيل الانتخابات الرئاسية في 2012.

أما وزارة العدل، فسيتولاها الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، وتقلدت الدكتورة هالة السعيد حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد منار عنبه وزيرًا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق محمد القصير لحقيبة الزراعة.

في حين أصبحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيرة للتجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد أبو الحسن وزيرًا لشؤون المجالس النيابية.

وتشكلت آخر حكومة في مصر في يونيو حزيران 2018 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي (وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق) خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.