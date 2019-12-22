نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما هي التهم التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، مجددا على التغريدة التي نشرها وزير الخارجية، الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد السبت، وتضمنت مقالا حول التحالف مع إسرائيل.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية التي عُقدت الأحد: "شاهدنا أمس تعبيرا آخر عن تدفئة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد تحدث عن تحالف جديد في الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "وهو تحالف إسرائيلي عربي.. نمضي قدما نحو آفاق جديدة من الأمل والسلام مع جيراننا العرب"، على حد تعبيره.

ونوه نتنياهو إلى أن هذا التقارب يأتي كنتيجة للسياسات التي اتبعتها حكومته وحولت إسرائيل إلى "قوة صاعدة في المنطقة والعالم"، على حد وصفه.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي قدتها مع رفاقي على مر السنين. أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة "حاليا"".

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي كان قد نشر تغريدة، السبت، تضمنت تقريرا لصحيفة "Spectator" تتحدث عن تحالف جديد يشهده الشرق الأوسط بين الدول العربية وإسرائيل.