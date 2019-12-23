نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رأى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الإثنين، أن الأحكام القضائية التي أصدرتها السعودية ضد متهمين لم تسمهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي محاولة لإبعاد القيادة السعودية عن جريمة القتل "الوحشية".

وقال شيف في بيان أصدره الإثنين، إن حكم الإعدام بحق 5 مدانين بمقتل خاشقجي محاولة من السعودية لإبعاد القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وكبار مستشاريه عن الجريمة التي وصفها بـ"الوحشية".

وأشار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي إلى أن الرواية السعودية التي تنص على أن العملية تمت عبر عناصر "مارقة" تخالف الأدلة والتفكير البديهي.

وقال شيف إنه طلب من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أن يزود الكونغرس بتقرير خلال 30 يوما، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل خاشقجي.

وأكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي أن المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية.

وشدد شيف على أن المجلس سيواصل العمل على ضمان عدم إسكات "المصلحين الحقيقيين" في السعودية من قبل السلطات السعودية المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا للبيان.