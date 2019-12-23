نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الإثنين، الأحكام القضائية التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية، في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بـ"الفاضحة".

وقال ألتون في تغريدة نشرها عبر صفحته على موقع تويتر: "أصدر القضاء السعودي حكما فاضحا اليوم بعد أشهر من جلسات الاستماع السرية في اغتيال جمال خاشقجي".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية قائلا: "أولئك الذين أرسلوا فريق الاغتيال إلى إسطنبول عبر طائرة خاصة، وقعوا على ضمانة قتل خاشقجي وأخفوا جثة الصحفي وسعوا إلى طمس أثار العملية تحت الغطاء الذي مُنح الحصانة"، على حد تعبيره.

ورأى ألتون أن الادعاء بأن ضباط استخبارات نفذوا هذه العملية يهدف إلى "يسخر" من ذكاء العالم على أقل تقدير، وفقا لتغريدته.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية الإثنين عن إدانة 11 شخصا بقضية مقتل خاشقجي، والحكم على 5 منهم بالإعدام، والسجن لـ3 آخرين، بالإضافة إلى تبرئة 3 أشخاص منهم مستشار الديوان الملكي سابقا، سعود القحطاني.