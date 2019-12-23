العفو الدولية: أحكام قضية قتل خاشقجي محاولة لـ"التستر على الجريمة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن الحكم بإعدام 5 أشخاص بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي محاولة للتستر عن الجريمة، داعية إلى "تحقيق دولي مستقل ونزيه".

وقالت لين معلوف، مدير أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان: "هذا الحكم عبارة عن محاولة للتستر على الجريمة لا يجلب العدالة ولا الحقيقة لجمال خاشقجي وأحبائه. لم يكن للرأي العام والمراقبين المستقلين حضور خلال المحاكمة، مع عدم توفر معلومات عن كيفية إجراء التحقيق".

وأضافت معلوف أن الحكم الصادر في القضية "فشل في معالجة تورط السلطات السعودية في هذه الجريمة المُؤسفة أو توضيح مكان رفات جمال خاشقجي".

وذكرت معلوف أن "محاكم المملكة العربية السعودية تمنع بشكل روتيني المتهمين من الاتصال بمحامين وتدين الأشخاص بالقتل بعد محاكمات جائرة للغاية، وبالنظر إلى انعدام الشفافية من جانب السلطات السعودية، وفي غياب القضاء المستقل، لا يمكن تحقيق العدالة لجمال خاشقجي إلا عبر تحقيق دولي ومستقل ونزيه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية قتل خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018، بعد إدانتهم بالمشاركة في قتله، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.