النيابة العامة السعودية تعلن الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي

نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت النيابة العامة في بيانها، الحكم على 3 متهمين في حادث مقتل خاشقجي بالسجن 24 عامًا، كما أعلنت إطلاق سراح 10 متهمين في القضية وبرأتهم لـ"عدم كفاية الأدلة"، حسبما ورد في بيان النيابة.

وأجرت النيابة العامة السعودية تحقيقاتها الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول 2018 في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.