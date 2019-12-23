نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

النيابة العامة: الحكم على 5 بالإعدام في قضية قتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي الاثنين، إنه لن يتم إعلان أسماء المُدانين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشُقجي في الوقت الحالي، لكون "الحكم أوَلي".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت الإثنين الحكم على 5 أشخاص بالإعادم لتورطهم المباشر في قضية مقتل خاشقجي، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شعلان الشعلان أنه لم تكن "هناك نية مٌسبقة لقتل خاشقجي عند بداية المهمة"، حسب قوله.

وأوضح الشعلان خلال المؤتمر أن تحقيقات النيابة أظهرت أن "القتل كان لحظي عندما قام قائد فريق التفاوض مع الصحفي الراحل بتفقد مقر القنصلية السعودية في تركيا، وظهر له استحالة نقله إلى مكان آمن لاستكمال التحقيقات والمفاوضات معه، وبعد ذلك تم التفاوض بين رئيس فريق التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، ولا يوجد عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه".

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد سعود القحطاني المستشار السابق بالديوان الملكي، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، قال المُتحدث إنه لا توجد أي أدلة تثبت تورطهما في الحادث.

وكشف الشعلان عن حضور عائلة خاشقجي محاكمة المتهمين بقتله إلى جانب دبلوماسيين يمثلون تركيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ووسائل الإعلام المحلية.

وأضاف الشعلان أن النيابة تقوم بمراجعة الحكم من أجل تقرير ما إذا كان سيتم تقديم استئناف على الحكم من عدمه.

وأجرت النيابة العامة السعودية تحقيقاتها مع 31 شخصًا، ألقي القبض على 21 منهم، بينما تم استجواب 10 أشخاص دون احتجازهم.

وعقدت المحكمة الخاصة بالقضية 9 جلسات، فيما أصدرت حكمها في الجلسة العاشرة.

ويحق لدفاع المتهمين في القضية، الاستئناف على الأحكام الأولية الصادرة في حقهم، الاثنين.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول 2018 داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما وجهت اتهامات لمسؤولين سعوديين بالتورط في الحادث.