أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، الإثنين، أن السعودية وجهت 13 مذكرة إنابة قضائية متعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتركيا، لكن الأخيرة لم ترد إلا على واحدة ساهمت بشكل مباشر بتربئة القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي.

وقال شلعان في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، إن المملكة وجهت 13 مذكرة إنابة قضائية لتركيا ضمن إجراءات كشف ملابسات مقتل خاشقجي، لكن أنقرة لم ترد إلا على واحدة متعلقة بالعتيبي.

وأشار وكيل النيابة العامة السعودية إلى أن الرد التركي تضمن شهادة عدد من الشهود الأتراك الذين أكدوا وجود العتيبي معهم خارج القنصلية أثناء عملية القتل، إذ كان يقضي إجازة رسمية.

وتُرسل عادة مذكرة الإنابة القضائية من قبل محكمة في دولة ما إلى أخرى أجنبية طلبا للمساعدة في قضية معينة عبر توفير أدلة أو الاطلاع على الإجراءات القضائية.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية في بيان نشرته بوقت سابق الإثنين، عن توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإصدار المحكمة الجزائية في الرياض حكما بقتل 5 من المدعى عليهم قصاصا وسجن 3 منهم لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، بالإضافة إلى رد حكم المدعي العام بتنفيذ القتل قصاصا بحق 3 آخرين.

وبرأت النيابة العامة السعودية 10 أشخاص لعد عدم توفر أدلة كافية لإدانتهم، وتمت تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، أحمد عسيري.