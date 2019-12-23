دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تطورات الأزمة مع قطر، بأنها "نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء"، مؤكدًا أن "مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر"، على حد وصفه.

وكتب وزير الدولة الإماراتي في تغريدة له على تويتر، الاثنين، "سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء"، مضيفًا "مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".

وكانت قطر أعلنت، خلال الأسابيع الماضية، عن مفاوضات مع السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو حزيران 2017، حيث قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، بعد اتهامات بالتدخل في شؤون دول الجوار وتمويل جماعات إرهابية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية"، مؤكدًا أن الجانبين السعودي والقطري "اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية والمتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن"، بحسب وصفه في حوار مع قناة الجزيرة القطرية.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن "الأزمة الخليجية"، "استمرت لوقت طويل، ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان إلى حين نضوجها والكشف عنها لشعوب المنطقة".

وأعلنت الإمارات والبحرين ومصر تمسكها بمواقفها من قطر، بحسب تصريحات مسؤولين في الدول الثلاث.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول الأزمة مع قطر، في تصريحات سابقة، إن موقف بلاده لم يتغير بسبب تمسك قطر بموقفها، معلنا تمسك بلاده بالمطالب التي حددتها دول المقاطعة.