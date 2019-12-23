نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد صلاح جمال خاشقجي، أن القضاء السعودي أنصف عائلته بعد الأحكام التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية، الإثنين.

وقال نجل الصحفي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".

وأضاف صلاح خاشقجي قي التغريدة نفسها قائلا: "ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له"، على حد تعبيره.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الإثنين، إدانة 11 متورطا في قضية مقتل الصحفي السعودي والحكم على 5 منهم بالإعدام نتيجة مباشرتهم بعملية القتل، وعلى 3 آخرين بالسجن لفترات متفاوت بمجمل 24 سنة بتهمة التستر على الجريمة.

وبرأت المحكمة الجزائية في الرياض كل من المستشار في الديوان الملكي السعودي سابقا، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، أحمد عسيري، من القضية.