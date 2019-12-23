دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في أول تعليق على الأحكام السعودية الصادرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشُقجي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي إن الأحكام "تركت الجوانب الرئيسية للجريمة في الظلام، ولم تكن على مستوى التوقعات".

وأضاف أقصوي، في بيان، الاثنين، قائلا: "الأحكام الصادرة اليوم أبعد ما تكون عن الارتقاء لمستوى التوقعات، سواء لبلدنا أو توقعات المجتمع الدولي، فيما يتعلق بتسليط الضوء على جريمة القتل من كل الجوانب وخدمة العدالة".

وأوضح أقصوي: "مازالت جوانب مهمة للجريمة في الظلام"، وتابع قائلا: "مازالت حقيقة أن رفات الراحل خاشقجي مفقودة، وهوية المحرضين وكذلك المتعاونين المحليين، إن وُجدوا، لم يتم تحديدهم بعد، هذا قصور أساسي في خدمة العدالة والمساءلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إن ذلك "ليس مجرد ضرورة قانونية وإنما أيضًا مسؤولية أخلاقية والتزام بأن يتم تسليط الضوء على هذه الجريمة التي تم ارتكابها على أرضنا ومعاقبة كل المسؤولين".

وأكد أقصوي أن تركيا تتوقع التعاون القضائي من قبل السلطات السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، بعد إدانتهم بالمشاركة في قتله، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.