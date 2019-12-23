دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت المملكة العربية السعودية منع إبرام عقود زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مُحذرة من أنها ستحاسب مأذوني الأنكحة المخالفين.

ودعت وزارة العدل السعودية، في تعميم لها، الاثنين، جميع المحاكم ومأذوني عقود الزواج "إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عامًا، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عامًا".

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية عن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني تحذيره من أن الوزارة ستحاسب مأذوني الزواج المخالفين للنظام.