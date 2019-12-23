سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق

نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، الاثنين، إن دفاعات جيش النظام السوري الجوية تصدت لصواريخ أطلقتها إسرائيل، مشيرة إلى أن احد تلك الصواريخ سقط في ريف دمشق، مساء الأحد.

وبحسب مصادر صحفية محلية، فإن 3 انفجارات على الأقل هزت مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما لم يتضح بعد ما إذا أسفرت الهجمات عن سقوط ضحايا.

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن هجمات صاروخية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى ميلشيات إيرانية داعمة للنظام السوري.