السيسي: الجيش المصري يحافظ على مدنية واستقرار الدولة ويحمي الديمقراطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تعبيره عن دعمه لمشاركة القطاع الخاص في مصر مع شركات جهاز الخدمة المدنية التابع للجيش المصري في المشروعات التي يشرف الجيش المصري على إنشائها.

وقال الرئيس المصري في افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، الأربعاء، إن الجيش المصري ساهم، خلال الفترة الماضية، في تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات التنموية "دعما لقدرات الدولة ومنعها من السقوط"، على حد وصفه.

وأكد عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري "تصدى باقتدار لمهمة حماية الدولة من السقوط خلال السنوات الماضية"، حسبما نقلت صحف ووسائل إعلام محلية مصرية.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة أصبحت لها مهمة أخرى، تضاف لباقي مهامها، وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة المصرية والديمقراطية، ومنع سقوط الدولة في يد أي شخص آخر"، وأن "هذه المهمة وردت بالتعديلات الدستورية الأخيرة"، والتي تم إقراراها، قبل عدة أشهر.

وأضاف السيسي، أن "تكليف القوات المسلحة بهذه المهمة تم باعتبار أن الحفاظ على استقرار الدولة ومنعها من السقوط ، هو من بين أهم متطلبات الأمن القومي المصري".