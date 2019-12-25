زميل سابق لخاشقجي يوضح لـCNN رأيه في حكم القضاء السعودي وموقف العائلة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جاسيون راضيان، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والزميل السابق للإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، إن قرار القضاء السعودي "لا يبدو عادلا" من وجهة نظره.

جاء ذلك في مقابلة لراضيان على CNN حيث قال: "لا نعلم أي شيء عما دار داخل المحاكمة، إذ أقيمت الجلسات خلف أبواب مغلقة، والأشخاص الذين قالت وكالة الاستخبارات إنهم مسؤولون عن مقتل خاشقجي برءوا".

وتعقيبا على تغريدة صلاح، نجل جمال خاشقجي، قال راضيان: "لم أكن لأتوقع أي شيء مختلف، وسيكون من الصعب معرفة ما تشعر به العائلة في الحقيقة لأنهم في المملكة العربية السعودية".

ويذكر ان صلاح نشر في تغريدة عقب إعلان القضاء السعودي: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".