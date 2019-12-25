خامنئي: رسالة المسيح كانت خلاص البشرية من الفساد والتمييز والحرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، إن احترام "يسوع المسيح" عند المسلمين لا يقل عن المسيحيين، وذلك في تغريدة صادرة عن مكتبه بالتزامن مع أعياد الميلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التغريدة التي جاءت باللغة الإنجليزية: "ولادة النّبي عيسى (عليه السلام) كانت ولادة الرّحمة والبركة في العالم بالنسبة للشعوب التي كانت غارقة في الظّلمة والجهل والفساد والحرمان والتمييز جرّاء هيمنة القوى المستكبرة وضغوط الأنظمة الفاسدة. رسالة عيسى المسيح كانت خلاص البشريّة من كلّ هذا".

وأضاف المرشد الأعلى بإيران: "عيسى بن مريم كان يدعو الناس لعبادة الله ويؤكد على مواجهة الفراعنة والطغاة والعديد من الذين يدعون أنهم يتبعون المسيح (ع) يأخذون طريقًا مختلفًا عنه".

يذكر أن المسيحية، بحسب المؤرخين ورغم انتشارها في إيران منذ بدايتها إلا أنها لم تصبح في يوم من الأيام الدين السائد في البلاد سواء قبل الإسلام عندما كانت العقيدة الزرادشتية هي الطاغية، أو بعده، وعدد المسيحيين ضئيل بالبلاد.