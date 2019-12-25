القدس (CNN)-- وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستوطنين في الضفة الغربية، باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن، وفي مستوطنات الضفة الغربية.

ودعا نتنياهو "إخوته وأخواته في يهودا والسامرة"، مستخدمًا المصطلح التوراتي للضفة الغربية، إلى دعمه في مواجهة سباق صعب لقيادة حزب الليكود.

ووعد نتنياهو، في رسالة بالفيديو "سوف نأتي بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية في وادي الأردن - ونولي اهتمامًا - في جميع المستوطنات - تلك الموجودة في الكتل وتلك التي لم تفعل ذلك". هذه هي الخطوة التالية. إنه في أيدينا. وأنا فقط سأحضر هذا ".

ولم يتم بث الفيديو بعد على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لكنه نشر على موقع Jewish Insider، وهو موقع إخباري على الإنترنت يغطي الأحداث من منظور يهودي، فيما أكد عضو في الكنيست مقرب من نتنياهو صحة الفيديو.

وتعهد نتنياهو في مقطع الفيديو، بضم وادي الأردن إذا فاز في الانتخابات، عندما فشل في تشكيل حكومة للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس فشله بعد انتخابات أبريل نيسان الماضي.

وبعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لشبونة في وقت سابق من هذا الشهر، قال نتنياهو إنه ناقش ضم وادي الأردن مع بومبيو، فيما نفى مسؤول في الخارجية الأمريكية ذلك.