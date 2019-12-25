رئاسة تركيا تهدد: لن نصمت على تواصل دول خليجية مع مظلوم كوباني

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هدد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن بلاده لن تقف صامتة حيال ما أشار إلى أنه لقاءات مع فرهاد عبدي شاهين، القيادي الكردي المعروف باسم "مظلوم كوباني" الذي له دور كبير في شمال سوريا ضد تركيا.

وأضاف قالن وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "نرى أن بعض دول الخليج تعقد لقاءات مع الإرهابي مظلوم كوباني سعيا لاستخدامه ضد تركيا وهذا لن يبقى بدون رد".

ولم يسم قالن الدول الخليجية التي قال إنها تعقد لقاءات مع كوباني.

ويذكر أن فرهاد عبدي شاهين البالغ من العمر نحو 43 عاما، هو من قرية حلنج الكردية التابعة لمدينة كوباني التي تسمى أيضا عين العرب، ومعروف بعدد من الاسماء الحركية، مثل شاهين تشيلو ومظلوم عبدي.