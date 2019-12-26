بعد زيارة تونس.. أردوغان يوضح الموعد المتوقع لإرسال جنود إلى ليبيا

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع حصول حكومته على تفويض من البرلمان لإرسال جنود إلى ليبيا في الـ8 أو الـ9 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لأردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم عقب عودته من تونس، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية: "يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه".

وتابع قائلا: "سنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.. من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية".

وأضاف إن تركيا "ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة.. هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا".