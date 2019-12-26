المحكمة الدستورية في تركيا تلغي الحجب المفروض على ويكيبيديا

نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2019

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قضت أعلى محكمة في تركيا، الخميس، بإلغاء الحظر المفروض على الوصول إلى موسوعة الإنترنت ويكيبيديا.

وقالت المحكمة الدستورية التركية، إن الحظر المفروض على الوصول الكامل إلى ويكيبيديا "ينتهك الحق في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة 26 من الدستور".

قرار المحكمة الدستورية الصادر بموافقة 6 قضاة من بين 10، أمر المحكمة الابتدائية برفع الحظر على الفور استجابةً لطلب عريضة ويكيبيديا ، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الأناضول.

من جانبه قال جيمي ويلز، مؤسس ويكيبيديان الخميسن في تغريدة له على تويتر، "أهلا بكم من جديد، تركيا!"، فيما يستمر تعذر الوصول إلى ويكيبيديا في تركيا من خلال مزودي الإنترنت المحليين.

وحجبت السلطات التركية، ويكيبيديا، في أبريل نيسان 2017، بعد نشر موضوعين حول دعم تركيا للجماعات الإرهابية في سوريا.

وقال يمان أكدنيز، أستاذ القانون بجامعة إسطنبول، والذي قدم التماسًا فرديًا منفصلاً إلى المحكمة العليا لإلغاء حظر الوصول: "لقد حظروا الوصول إلى ملايين المقالات بسبب مدخلين".

وأضاف أكدنيز لـCNN، "نعتقد أن للمستهلكين الحق في حرية التعبير ليس فقط من خلال الكلام ولكن أيضًا في الوصول إلى الأخبار والمعلومات"، معتبرًا أن قرار المحكمة الدستورية تأخر عامين ونصف.