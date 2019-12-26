وليد شقيق السعودية لجين الهذلول يرد على اتهامه بالعمالة لتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وليد شقيق الناشطة السعودية، لجين الهذلول، على اتهامات قال إنها تصله وأنه عميل لتركيا، مؤكدا أنه لم يزر هذه البلاد حتى.

جاء ذلك في تغريدة لوليد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "في الفترة الأخيرة صار الذباب يتهمني بأني عميل تركي. هذا البلد الي ما استغرب لو نص الشعب زارها وأنا ولا مرة زرتها ولا عمري فكرت أزورها. الحين صار عندي فضول أزورها.. وش أحسن الوجهات السياحية الي تقترحونها في تركيا؟"

وكان الهذلول قد غرد موضحا سعيه لإقامة دعوى قضائية دولية ضد سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي، وذلك في أعقاب تبرئته من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكتب وليد الهذلول في حسابه على تويتر، الاثنين، "كيف ممكن نرفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بسبب جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لُجين؟"، مطالباً مساعدة من لديه خلفية بالموضوع.