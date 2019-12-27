اليابان تقرر إرسال قوات إلى الشرق الأوسط لتأمين ملاحة سفنها في الخليج

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2019

إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

طوكيو، اليابان (CNN)-- وافقت اليابان على خطة لإرسال قوة عسكرية لتأمين سفنها في منطقة الشرق الأوسط، للعمل على جمع المعلومات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية على طريق نقل النفط، حيث تستورد اليابان 90% من احتياجاتها من النفط الخام من منطقة الخليج.

وستنشر اليابان، بحسب وزير الدفاع الياباني تارو كونو، مدمرة قوات الدفاع الذاتي تاكانامي وطائرتي دورية من طراز P3C، بالإضافة إلى 260 جنديًا من العاملين على متن تلك الآليات العسكرية.

وسيتم نشر تلك القوات والمعدات العسكرية في المياه المفتوحة في خليج عمان وخليج عدن وشمال بحر العرب.

وكانت ناقلة نفط يابانية تعرضت لهجوم في خليج عمان في يونيو حزيران الماضي، وفي أعقاب الهجوم، أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالنظر في مهمة قوات الدفاع الذاتي، رغم أنه رفض مهمة الأمن البحري التي تقودها الولايات المتحدة.

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع اليابانية فإن المهمة العسكرية لن تتواجد في مضيق هرمز بسبب الوضع الأمني المتقلب، على أن يتم نشر القوات اليابانية لمدة عام فيما سيقرر البرلمان تمديد تلك المهمة أم لا.

وأطلع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي زار اليابان الأسبوع الماضي، على هدف البعثة، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (NHK).

ويخطط رئيس الوزراء الياباني لزيارة السعودية والبلدان الأخرى ذات الصلة في منطقة الخليج، في منتصف يناير كانون الثاني المقبل، لحشد الدعم لمهمته العسكرية في الخليج.