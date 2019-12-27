نتنياهو يتصل بالسعودي محمد سعود بالفيديو.. وهذا ما قاله له

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2019

مجددا.. إجلاء نتنياهو من على منصة بعد إطلاق صاروخ من غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مصورا مع الناشط السعودي، محمد سعود، وفقا لمقطع فيديو نشره الأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وفي الاتصال سلم نتنياهو على محمد قائلا "السلام عليكم محمد" قبل أن يرحب به محمد بنتنياهو قائلا "نحبك كثيرا" ويتمنى أن يفوز في انتخابات حزب الليكود وأن يجلب السلام للشرق الأوسط، ليرد نتنياهو ممازحا محمد "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".

وأضاف نتنياهو: "الكثير في المجتمع العربية يصوت لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى لدولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع باستثناء إيران طبعا.."

وعلق محمد سعود على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بتويتر: "اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، ياللحماسة، آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل".

ويذكر ان نتنياهو فاز في سباق انتخابات قيادة حزب الليكود على منافسه جدعون ساعر، الخميس، بنسبة 72.5% مقابل 27.5% وفقا للأرقام الرسمية التي نشرها الحزب.