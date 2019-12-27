دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، الخميس، على تغريدة للإعلامية اللبنانية، مريك البسام، والتي تناولت فيها الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.

البسام في تغريدتها المنشورة، الاثنين، قالت: "النيابة العامة السعودية: القحطاني بريء، القنصل في اسطنبول افرج عنه، العسيري ما خصو بنوب، واتضح لنا ان جمال خاشقجي قد ذوّب نفسه.. قضاء وقدر.. وثبت أن وكالة رويترز قد حللت خبراً من مصدرين واهمين وان اردوغان ليس اردوغان، وليس لنا قنصلية اي في إسطنبول.. أين الجثة.."

الأمير عبدالرحمن بن مساعد رد في تغريدة قائلا: "(ما خصك بنوب) هيدا أولًا 2- تجاهلتِ عمدًا الحكم بإعدام الخمسة الّذين ارتكبوا الجريمة.3- قضاؤنا نزيه وعادل رغم أنفك.4- أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.5- (ليك مين عم بيحكي) من يقول أن بشار وحزب الله ما خصن بنوب بمقتل الحريري!"

ويذكر أن النيابة العامة السعودي، أعلنت الاثنين فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد سعود القحطاني المستشار السابق بالديوان الملكي، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، بأنه لا توجد أي أدلة تثبت تورطهما في الحادث.

وأعلنت النيابة في القضية ذاتها إعدام 5 أشخاص بعد إدانتهم بالمشاركة في قتل خاشقجي والحكم على 3 متهمين بالسجن بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى 24 عامًا، وذلك لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، فيما ردت دعوى التعذير الخاصة بثلاثة متهمين آخرين.