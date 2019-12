في عشية عيد الميلاد، تحدث الرئيس دونالد ترامب عن ظهوره في الجزء الثاني من فيلم "Home Alone 2: Lost in New York"، ووصفه بأنه "واحد من أكبر" العلامات البارزة لعيد الميلاد.