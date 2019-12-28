نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذر مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، من أنه سيتم استهداف أي قطعة بحرية أو طائرة تتسلل إلى منطقة المناورات البحرية الثلاثية الجارية في خليج عمان والمحيط الهندي.

وقال سياري، في مؤتمر صحفي السبت، إن بلاده لا تستبعد احتمالات سعي الكثير من الدول لمعرفة ما يجري في المناورات، التي بدأت الجمعة وتستمر لمدة 4 أيام، بين إيران وروسيا والصين، حسب ما أوردته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأضاف سياري أن "مُدمرة تابعة للاستكبار اقتربت من منطقة المناورات للمغامرة، حيث وجهنا لها التحذير بالمقاتلات وغيرها لمغادرة منطقة المناورات".

وتابع مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق: "هذا تحذير جاد، وليكونوا على ثقة بأننا سنستهدف أي قطعة بحرية أو جسم (حربي) طائر يدخل منطقة المناورات المشتركة، إذ لا يحق لأحد الدخول إليها"، حسب قوله.

وأشار سياري إلى أن المناورات الثلاثية المشتركة لن تكون الأخيرة، مُعتبرًا أن "الكثيرين يسعون لاختلاق أحداث في المنطقة ليبرروا تواجدهم فيها بذريعة هذه الأحداث.. نحن قادرون على توفير أمن المنطقة ولا حاجة للأجانب في هذا الصدد".

وفي وقت سابق، قالت إيران إن التدريبات البحرية الحالية تتضمن تبادل الخبرات في عمليات إنقاذ السفن وضمان حرية الملاحة البحرية، باعتبارها من بين أهداف المناوروات المشتركة بين إيران وروسيا والصين.