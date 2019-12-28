مجددا.. إجلاء نتنياهو من على منصة بعد إطلاق صاروخ من غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر جزءا من حفل بعيد حانوكا اليهودي، ينشد خلال النشيد الوطني السعودي من قبل يهود وأصدقاءهم المسلمين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر نقلا عن حساب حاتم الغماسي، بتعليق قالت فيه: "بالفيديو.. يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي 🇸🇦 في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا".

ويأتي نشر هذا الفيديو بعد يوم واحد على نشر مكالمة هاتفية مصور بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والناشط السعودي، محمد سعود الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارة قام بها إلى إسرائيل وزارة المسجد الأقصى.

وفي الاتصال سلّم نتنياهو على محمد قائلا "السلام عليكم محمد" قبل أن يرحب به محمد بنتنياهو قائلا "نحبك كثيرا" ويتمنى أن يفوز في انتخابات حزب الليكود وأن يجلب السلام للشرق الأوسط، ليرد نتنياهو ممازحا محمد "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".