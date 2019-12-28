سبت دموي بالصومال.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشو إلى 79 شخصًا

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

مقديشو ، الصومال (CNN) –- ارتفعت حصيلة قتلى حادث انفجار سيارة مُفخخة بالصومال، السبت، إلى 79 شخصًا على الأقل وأصيب 149 آخرين، وفقا لمسؤول حكومي.

وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار، في وقت سابق لـ CNN، إن مُنفذ الهجوم قاد سيارته إلى نقطة تفتيش تقع في تقاطع شارع مُزدحم يربط جنوب الصومال بالعاصمة، مقديشو.

ووقع الهجوم خلال ساعة الذروة في مقديشو، في حوالي الثامنة صباحًا حسب التوقيت المحلي، وكان من بين القتلى مدنيون وجنود، حسبما ذكرت الشرطة.

وتُجري الشرطة عمليات تفتيش أمنية في نطاق مكان الهجوم، وحذرت من أن عدد القتلى قد يرتفع، حيث تم نقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات.

وأظهرت صور من موقع الحادث مركبات عديدة مُحطمة، بالإضافة إلى حافلة صغيرة بها دماء.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مقتل اثنين من الأتراك في الهجوم.

وجاء الهجوم بعد نحو أسبوعين من مقتل 5 أشخاص على الأقل في معركة استمرت 7 ساعات في فندق يرتاده نواب البرلمان ومسؤولو الأمن في العاصمة الصومالية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت جماعة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة في مركز تجاري مُزدحم خلف عشرة قتلى على الأقل. وكانت الجماعة وراء 3 تفجيرات بسيارات مفخخة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل 52 شخصًا على الأقل وإصابة 100 آخرين بجروح.