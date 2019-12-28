رئاسة تركيا: قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية في ليبيا ولن تنجح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن هناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس ما وصفه بـ"أنظمة قمعية" في ليبيا، لافتا إلى أن العوائق أمام تحرك تركيا بشكل حر بعد الاتفاق مع حكومة الوفاق يزيل العوائق أمام التحرك الحر لبلاده.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لألطون، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب، وهناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وجهود هذه القوة لتأسيس إدارة عميلة لن تنجح".

وتابع قائلا: "الاتفاق المبرم مع ليبيا، يزيل العوائق أمام تحرك تركيا بشكل حر في المياه المفتوحة، مضيفًا: "بنفس الوقت فإن الاتفاقية تضمن إقامة علاقة قوية مع الحكومة الليبية.. عازمون على تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والبحر المتوسط".

وأكد المسؤول التركي على "ضرورة إنهاء القوة الخارجية للدعم الذي توفره للمجموعات غير المشروعة ضد الحكومة الليبية".