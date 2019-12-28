دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم الإعلامي ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة السابق، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وما وصفه بـ"الاستنجاد" بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف الليبي.

جاء ذلك في تغريدة لأبوهلالة على صفحته بتويتر، حيث قال: "السيسي يستنجد بترمب لمواصلة تدمير ليبيا والاستيلاء على نفطها. هذا الوضيع سيعلم قريبا أنها لقمة كبيرة عليه تخنق من يبتلعها. ليترك الليبيين يبنون بلدهم ويحتكمون في خلافهم إلى صناديق الاقتراع ويفرغ جيشه للكفتة ومزارع الأسماك والمقاولات. كل قطرة دم تسيل سيحاسب عليها".

الإعلامي السعودي، عبدالله البندر، رد بتغريدة قال فيها: "تأمل تغريدة مدير قناة الجزيرة سابقا غاضب على مصر "العربية" القلقة على حدودها وعلى ليبيا "العربية" وفي المقابل يبرر تدخل "تركيا" ولكي تعرف مدى عمالة وتناقضات هذا الخائن، عندما دخل "درع الجزيرة" في البحرين كان هو مديرها وكانت تهاجم هذا الدخول. فروخ الجزيرة لا حمية ولا مبادئ".

وكان الرئيس المصري، قد أكد في مكالمته مع ترامب على "دعم بلاده لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميلشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره"، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي، في المكالمة الهاتفية على "ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي"، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أعلن فيها عزم بلاده إرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.