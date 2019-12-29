نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال الجدل حول صورة اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي أمام شجرة عيد الميلاد مع زوجته وابنته، مستمرا، أخره كان تعليق الممثل المصري، خالد أبو النجا بتغريدة رد عليها رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس.

خالد أبوالنجا قال في تغريدته: "كن واعيا! الكثير من خطابات الكراهية الساعية لنشر الكره بين المسلمين والمسيحيين ’مصنوعة‘ على الانترنت من قبل الحكومات ووكالات الاستخبارات بهدف زعزعة استقرار الشرق الأوسط وإنشاء مجتمعات قبلية ضعيفة مستقطبة عوضا عن مجتمعات متسامحة متأصلة".

من جهته رد ساويرس بتغريدة على أبوالنجا قائلا: "لا اتفق معك حجم الأشخاص الذين إما متعصبين أو أصوليين ضخم نتيجة لرجال دين جهلاء لم يتعلموا دينهم بصورة صحيحة والوهابية. حتى الأزهر الذي كان أساس الإسلام الحقيقي تم اختراقه من قبلهم".

ويذكر أن صورة محمد صلاح أثارت جدلا واسعا منذ نشر اللاعب المصري لها على صفحته بموقع انستغرام، تطرق لها مؤخرا الإعلامي المصري، عمرو أديب، بمقطع فيديو ردا فيه على "شتائم" ضمن البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC.