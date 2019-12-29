نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قضت محكمة سعودية، الأحد، بإعدام منُفذ الهجوم بسكين على حفل مسرحي لفرقة استعراضية إسبانية، الذي وقع بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية إن المحكمة الجزائية أصدرت أحكامًا ابتدائية بحق مُتهمين يمنيين في الهجوم على الفرقة الاستعراضية بحديقة الملك عبدالله في الملز بالرياض.

وأوضحت القناة أن اليمني مُرتكب الهجوم تلقى حكمًا بالإعدام في اتهامه بحمل سلاح أبيض لتنفيذ عملية إرهابية وانضمامه إلى كيان إرهابي (تنظيم القاعدة)، فيما حُكم على يمني آخر بالسجن 12 عامًا و6 أشهر بتهمة التستر عليه ومساعدته في مهاجمة ماكينة صرف آلية بأحد البنوك وإرسالها إلى تنظيم القاعدة باليمن.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هاجم شخص حفل مسرحي لفرقة إسبانية كانت تؤدي عرضًا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض الترفيهي. وأصيب في الهجوم 4 إسبانيين.