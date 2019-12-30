دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان الاثنين، إنه أوقف ناقلة في منطقة الخليج بتهمة تهريب الوقود، حسب ما أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وأضاف بيان للحرس أن الناقلة تم توقيفها بالقرب من جزيرة أبو موسى، وعلى متنها 1312 ألف لتر من الوقود.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه تم إلقاء القبض على 16 من أفراد الطاقم الماليزي، إلا أن بيانه لم يحدد هوية البلد التي تحمل السفينة علمها.

وقال علي عظمائي، قائد المنطقة الخامسة للقوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني: "هذه هي سادس سفينة أوقفها الحرس الثوري لاحتوائها على وقود مُهرب".