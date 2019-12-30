نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة في العراق وسوريا بأنها "غير مقبولة وذات نتائج عكسية".

وفي الوقت نفسه، قالت الخارجية الروسية، في بيان مقتضب، الاثنين، إنها تنظر "بقلق بالغ إلى تبادل الهجمات بين جماعة حزب الله العسكرية والسياسية والقوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي العراقية".

وحثت موسكو، في بيانها المنشور عبر موقع الوزارة على الإنترنت "جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ خطوات أخرى محفوفة بزعزعة استقرار الوضع العسكري والسياسي".

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذها ضربات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت مُرتبطة بكتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، قائلة إنها تأتي ردًا على هجماتها على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الولايات المتحدة من "عواقب" هجماتها، بينما لوح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بإجراءات إضافية لـ"ردع إيران".