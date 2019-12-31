نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وزارته بدأت التحضيرات لإرسال جنود إلى ليبيا قبيل مناقشة البرلمان لمُذُكرة وقع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن، تمهيدًا لتمريرها.

وأضاف أكار، في تصريحات تليفزيونية، أن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحول إذا ما كانت وزارة الدفاع التركية قد وضعت جدولا زمنيًا لإرسال جنود إلى ليبيا، أكد أكار ضرورة منح مذكرة التفويض الصيغة القانونية عبر تمريرها من قبل البرلمان، الذي يعقد اجتماعًا طارئًا للنظر في أمرها الاثنين المقبل.

وذكر أكار أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية تقتصر على التعاون في مجال التدريب دون القيام بعملية عسكرية.

إلا أن أكار عاد وقال إن القوات المسلحة التركية ووزارة الدفاع ستتولى مهمة إرسال جنود إلى ليبيا عقب موافقة البرلمان على المذكرة.

وعندما سُئل أكار عن طبيعة مهام الجنود الأتراك في ليبيا، أوضح أن أنشطة القوات التركية ستدخل مرحلة جديدة بموجب المذكرة، لافتا أنها إلى الآن تتعلق بالمساعدات الإنسانية والتدريب والتعاون.

وتقول تركيا إن سعيها لإرسال جنود إلى ليبيا يأتي بعد طلب من حكومة الوفاق.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت أنقرة و"الوفاق" مذكرتي تفاهم، بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، انتقادات مصر واليونان، واعتبراها "غير قانونية".

ومنذ توقيع المذكرتين، تصاعدت وتيرة المعارك بين قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر وحكومة الوفاق في ضواحي طرابلس، فيما مضى أكثر من 8 أشهر على انطلاق حملة حفتر من أجل الاستحواذ على العاصمة الليبية، وسط دعم خارجي لطرفي الحرب الدائرة.