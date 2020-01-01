مصدر من موقع السفارة الأمريكية في بغداد يوضح لـCNN الوضع الحالي

بغداد، العراق (CNN)—أوضح مصدر موجود في محيط السفارة الأمريكية في العاصم العراقية، بغداد، أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية دخلت المنطقة وتمركزت أمام وحول السفارة داخل المنطقة الخضراء.

عربات عسكرية عراقية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

وتظهر صور حصلت عليها CNN دخول عدد من العربات المدرعة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية بالإضافة على سيارات عسكرية من نوع "همفي".

من جهته قال مسؤول أمريكي لـCNN إن الجيش الأمريكي أرسل طائرتين مروحيتين من طراز أباتشي في استعراض قوة، مضيفا بأن الجيش الأمريكي يرسل مجموعة صغيرة من قوات مشاة البحرية الأمريكية من الكويت إلى موقع السفارة لتعزيز الحماية.

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي قال في بيان "إن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، لذلك نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن، ونذكر أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".