من السعودية إلى مصر.. فيديو "أبرز محطات جمعت إسرائيل والعرب بـ2019"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو بعنوان "أبرز المحطات التي جمعت إسرائيل والدول العربية خلال عام 2019".

الفيديو الذي يمتد لنحو 4 دقائق نشرت فيه إسرائيل بالعربية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لقطات امتدت من قطر والإمارات إلى السعودية والبحرين ثم مصر وصولا إلى المغرب.

ولعل من أبرز اللقطات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان اتصال مصور جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والناشط السعودي محمد سعود، حيث سلّم نتنياهو على محمد قائلا "السلام عليكم محمد" قبل أن يرحب به محمد بنتنياهو قائلا "نحبك كثيرا" ويتمنى أن يفوز في انتخابات حزب الليكود وأن يجلب السلام للشرق الأوسط، ليرد نتنياهو ممازحا محمد "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".

وقال نتنياهو بمقطع الفيديو ذاته: "الكثير في المجتمع العربية يصوت لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى لدولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع باستثناء إيران طبعا.."