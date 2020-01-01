دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، صورا لعدد من قادة الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية مسلحة) حول مقر السفارة الأمريمية في العاصمة، بغداد.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو فجر الأربعاء، بالتوقيت المحلي لبغداد، معلقا بالقول: "الهجوم اليوم دبّر من قبل إرهابيين -أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي- وحرّض عليه من قبل وكلاء إيران -هادي العامري وفالح الفياض- وكلهم مصورون خارج سفارتنا.."

ويذكر أن أبومهدي المهندس هو نائب رئيس قوات الحشد الشعبي وزعيم مليشيات حزب الله العراقي، وقيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران.

وكانت القوات الأمريكية قد شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت، مرتبطة بمليشيا حزب الله العراقي، التي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة تضم القوات الأمريكية.

وأعلنت مليشيات الحشد الشعبي في العراق مقتل 25 شخصًا على الأقل وجرح 51 آخرين في غارات جوية على 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله العراقي.