قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها

حصار سفارة واشنطن في بغداد.. جولة جديدة من الصراع مع إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، إن بلاده "لا تبحث عن الحرب لكنها أيضا لا تخشاها"، وفقًا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف سلامي، في تصريحاته أنه "لن نقود البلاد إلى أي حرب"، لكنه شدد على أن إيران "ليست خائفة من أي حرب".

جاءت تصريحات سلامي بعد يوم واحد من انتهاء حصار متظاهرين عراقيين ينتمي بعضهم لكتائب الحشد الشعبي المدعومة من إيران، للسفارة الأمريكية في بغداد، في أعقاب الغارات الأمريكية على مقار لحزب الله العراقي في سوريا والعراق، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران فيما يتعلق بتلك الأحداث، وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني مسؤولية حماية السفارة وتأمين العاملين فيها.

وفي رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة، الخميس، دعا سلامي واشنطن إلى الحديث بـ"احترام وأدب"، مضيفًا "نحن أقوياء بما فيه الكفاية لكسرهم عدة مرات، ونحن لسنا قلقين".