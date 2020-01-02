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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف اللبناني ميشال حايك عن تنبؤاته الجديدة للعام 2020 متطرقا لما يتوقعه لدول منها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن برزت توقعاته للعام الماضي 2019 والتي تنبأ فيها بتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما اسقطه نشطاء على أنه تنبؤ بمقتله نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تنبؤات حايك التي قدمها على قناة MTV اللبنانية، وفيما يلي نقدم لكم ما توقعه للمملكة العربية السعودية العام 2020:

- المملكة العربية السعودية بأعلى سلطاتها بتحط في لبنان وسوريا

- تبدل بالحالة الروتينية لغيبوبة الأمير النائم

- العيد الوطني السعودي للعام 2020 لن يكون عيدا مثل كل الأعياد

- كل المناصب رهن منصب محمد بن سلمان

- سكون مخيف يسكن الرياض

- ستترك السفيرة السعودية في واشنطن بصمتين

- الوليد بن طلال يبرمج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة

- الفيلم الوثائقي الذي سيعرض بالعيد الوطني السعودي رح يشكل قيمة مضافة استثنائية

- إثر خطوة في واقع المملكة سيظهر من جديد اسم الأميرين محمد بن نايف وعبدالعزيز بن فهد

- مفاجأة المفاجئات وهدية الهدايا يقدمها الملك للمملكة وشعبها

- الأمير محمد بن سلمان يهجم بملف خاشقجي من دون الحاجة لأي وضعيه دفاعية

- ستتعدد صور محمد بن سلمان ولكن واحدة منها ستضيع وتجنن عقول الناس

- الإرهاب سيفتح ثغرة في الطوق السعودي

- أسلاك شائكة وبعض الحواجز بوجه سعود القحطاني رغم البراءة التي أخذها

- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب الخطوات الاستباقية رح يشق الدرب بخطر لانتزاع لقب الملك

- خطوة ملكية سعودية ستشكل سابقة لصالح المسيحيين

- السوق العقاري والحركة العمرانية على مشارف انطلاقة لكسر الجمود

- شخصية أمير مكة خالد الفيصل ستشغل المملكة على أكثر من صعيد

وكان حايك قد قال في تنبؤاته للعام 2019 والتي عرضها أيضا على قناة MTV حينها: "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.." وهو ما تداوله نشطاء على أنه تنبؤ بمقتل عبدالعزيز الفغم.