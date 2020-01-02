بالصور.. مراقبة عسكرية أمريكية للسفارة في بغداد

ماذا قال ترامب عن مظاهرات العراق وجونغ أون في رأس السنة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزار الخارجية الأمريكية، مجموعة من الصور تظهر نقاط المراقبة التي أقامها جنود أمريكيون داخل سفارة بلادهم في العاصمة العراقية، بغداد، وذلك بأعقاب الاحتجاجات التي خرجت بأعقاب غارة أمريكية استهدفت حزب الله العراقي.

وقالت الخارجية الأمريكية في تعليق على الصور التي نقلتها عن الجيش البريطاني: "يقوم جنود الولايات المتحدة الأمريكية بالمراقبة العسكرية في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، العراق، 1 يناير، 2020. الصور بواسطة @BritishArmy".

المتظاهرون انسحبوا من أمام السفارة الأمريكية، الأربعاء، في أعقاب دعوة قوات الحشد الشعبي أنصارها للانسحاب تنفيذًا لطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتستأنف قوات الأمن العراقية سيطرتها على المنطقة.

وكان المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي قد صرح لـCNN تعقيبا على هذا الانسحاب قائلا: "لقد أصدرنا الأمر بالانسحاب، لأن أمريكا كان يجب أن تتلقى رسالتنا".