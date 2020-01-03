دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي بانتخابات 2020، الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بعد إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق.

وقال بايدن في بيان نشره على صفحته بتويتر إن ترامب "رمى إصبع ديناميت في برميل بارود ويدين للشعب الأمريكي بتوضيح استراتيجيته وخطته لإبقاء جنودنا وموطفي سفارتنا ومصالحنا وحلفائنا بأمان.."

وتابع بايدن قائلا: "قد نكون الآن على شفا صراع كبير عبر الشرق الأوسط".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".