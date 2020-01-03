بولتون عن مقتل قاسم سليماني: آمل أن تكون خطوة أولى بتغيير نظام طهران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عقب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، معبرا عن أمله بأن تكون هذه خطوة أولى صوب تغيير النظام في طهران.

جاء ذلك بتغريدة لبولتون على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال إن الضربة كانت "حاسمة ضد أنشطة قوة القدس الإيرانية الخبيثة حول العالم".

وفي سياق متصل كشف مصدر بوزارة الدفاع الامريكية لـCNN أن قائد فيدلق القدس، قاسم سليماني، بالإضافة على أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي قتلا في ضربة نفذتها طائرة دون طيار "درون" قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ويذكر أن وارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قد أصدرت بيانا قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.