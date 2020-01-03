بعد مقتل سليماني.. مصر: تفادي تصعيد جديد يكون بوقف التدخلات الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت مصر إلى الوقف الفوري لكافة التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، لتفادي تصعيد جديد على خلفية مقتل قائد قوات فيلق القدس الإيرانية قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، إنها تابعت "بقدر كبير من القلق التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه"، داعية لـ"احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

ورأت الخارجية المصرية أن "احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار".

بيان صحفي —- بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Friday, January 3, 2020

وكانت الإمارات العربية المتحدة دعت، على لسان وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى اللجوء لـ"الاتزان والحكمة" والحلول السياسية بدلا من التصعيد والمواجهة في المنطقة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين في غارة جوية أمريكية على موكبهم قرب مطار بغداد الليلة الماضية.

كان قال وزير الدفاع الإيراني إن القوات المسلحة ببلاده "ستنتقم" لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بمطار بغداد.

وحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقدر وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثوري. كما يمكن للقوة أيضاً دعم الجيش الإيراني الاعتيادي، الذي يمتلك قرابة 350 ألف جندي، بأنظمة دفاع خارجية.