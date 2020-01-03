نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أوضح فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN مدى أهمية اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مقتله في مطار بغداد الدولي بعملية أمريكية.

وقال زكريا: "من الصعب تحديد حجم التبجيل الذي يحظى به في إيران، تاريخيا تخيل الفيلق الفرنسي الأجنبي بذروة الإمبراطورية الفرنسية، هذا الشخص (قاسم سليماني) ينظر له في إيران كبطل وشجاع.."

وتابع قائلا: "أنظر للأمر هكذا، عدا المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي وربما الرئيس الإيراني يبرز (سليماني) في إيران أكثر من أي شخصية أخرى، ينظر إليه على أنه في غاية الشجاعة والقوات تحبه، وينظر إليه على أنه العقل المدبر وراء السياسات الإيرانية في سوريا والعراق".

وأردف: "عندما كان الجنرال بيتريوس يحارب في العراق أتذكر ما قاله لي بأن سليماني هو الشخصية المحورية الذي كان يتصادم معه الجنرالات الامريكيون، وفي مرحلة سابقة كان على جنرال اتخاذ قرار بمهاجمة أو عدم مهاجمة موكب وجد به (سليماني)، وكان هذا قرارا كبيرا لأنه احتمال قتل سليماني سينجم عنه ردة فعل هائلة".